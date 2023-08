Lors de l’assemblée plénière du 26 juin 2023, plusieurs groupes du Ceser Auvergne-Rhône-Alpes ont fait part de leur inquiétude quant à la part du budget régional investie dans la formation en 2022. Le rapport sur le compte administratif note que la formation professionnelle et les formations sanitaires et sociales ont fait l’objet "d’un effort accru lié au plan 'Un jeune, une solution' et au Ségur de la santé". Pourtant, pour la CFDT, l’Unsa et la CFTC jugent l’effort budgétaire "historiquement bas puisqu’avant Covid il dépassait 420 M€ en fonctionnement contre 293 aujourd’hui".