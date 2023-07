Le gouvernement lance un appel à projets pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles au travail

Le ministère chargé de l’Égalité femmes-hommes lance le 13 septembre 2022 un appel à projets pour "contribuer à la mobilisation des acteurs régionaux et nationaux dans la mise en œuvre d’actions permettant de prévenir et de lutter contre les violences [sexistes et sexuelles] au travail", dans le public comme dans le privé. Doté de 700 000 euros, il vise à soutenir des projets s’adressant aux acteurs clés du monde du travail et aux victimes de ces violences. Les projets retenus devront porter sur "la prise en charge et l’information des victimes", "la sensibilisation des acteurs concernés", et/ou "la formation des acteurs concernés". L’appel est ouvert aux personnes morales à but non lucratif (associations régies par la loi de 1901, partenaires sociaux, fondations, établissements publics, etc.). Les candidatures sont ouvertes du jusqu’au 10 octobre.