Les propositions d’Alex Taylor et Chantal Manes-Bonnisseau pour une "meilleure maîtrise des langues vivantes"

Alex Taylor et Chantal Manes-Bonnisseau, chargés d’une mission sur les langues vivantes (lire sur AEF info), suggèrent de "réaménager et dynamiser les enseignements", dans leur rapport remis le 12 septembre 2018 au ministre de l’Éducation nationale. Dans leur travail consacré à "une meilleure maîtrise des langues étrangères", le journaliste et l’ Igen préconisent de "reconnaître la place de l’anglais dans un contexte résolument plurilingue", de revoir la formation des enseignants en langues et de "mieux les accompagner" pour les enseignements des langues vivantes.