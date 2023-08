"Dire que pour accéder aux formations éligibles au CPF, il faut verser une petite contribution, de 50 € ou 100 €, semblerait plus juste" que l’instauration d’un reste à charge en pourcentage du prix, estime Natanael Wright, le président de Wall Street English. Dans un entretien accordé à AEF info, il détaille les risques qui accompagnent cette disposition de la loi de finances 2023, dont la mise en œuvre fait l’objet de derniers arbitrages interministériels. Pour lui, le reste à charge n’a plus lieu d’être du fait des régulations mises en œuvre en 2022 et qui ont porté leurs fruits. Par contre, un ticket modérateur permettrait de responsabiliser les stagiaires et de liquider les dernières fraudes au CPF. Critiquant la position du Medef, il envisage de poser une question prioritaire de constitutionnalité sur l’exemption de reste à charge en cas de cofinancement par l’employeur.