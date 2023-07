Raymond Le Moign reconduit comme directeur du cabinet d'Olivier Véran, Murielle Fayolle devient cheffe de cabinet

Après un premier arrêté paru au Journal officiel du jeudi 20 février 2020 (lire sur AEF info) fixant la composition d'une partie du cabinet d'Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé depuis le 16 février 2020, le Journal officiel publie ce mardi 25 février un nouvel arrêté de nomination. On connaît désormais le nom du directeur de cabinet, Raymond Le Moign, et celui de la cheffe de cabinet, Muriel Fayolle.