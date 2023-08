"Nous voulons favoriser la mise en culture des jardins des particuliers, et cela par l’entraide", résume auprès d’AEF info, jeudi 20 juillet 2023, Julien Rossignole, fondateur et président de la start-up Biilyo, qui promeut un modèle d'"agriculture citoyenne". Une façon à la fois de renforcer le lien social entre les habitants, mais aussi de développer la résilience alimentaire du territoire, fait-il valoir. Lauréate de l’appel à candidatures "Start-up innovantes au service des collectivités", porté par l’Amif et Paris&Co, Biilyo est pour l’heure présente dans trois communes.