L’Onera et le CNRS annoncent, vendredi 21 juillet 2023, le renouvellement de leur collaboration afin de "renforcer la recherche aérospatiale et de stimuler les découvertes dans des domaines scientifiques fondamentaux de l’aéronautique, l’espace et la défense". À travers cet accord-cadre, "les deux organismes redéfinissent ensemble leur ambition pour l’avenir : pousser plus loin la connaissance, relever les défis technologiques du futur, et contribuer à la formation à et par la recherche de la nouvelle génération de chercheurs et d’ingénieurs". En outre, leur collaboration de longue date "se manifeste concrètement sur le terrain, où les chercheurs et ingénieurs-chercheurs des deux établissements travaillent côte à côte sur des projets conjoints au sein notamment de deux unités mixtes de recherche et de cinq fédérations de recherche".