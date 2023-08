TNE du Doubs : comment l’accompagnement des parents se met-il en place ?

Dans le cadre du territoire numérique éducatif (TNE), l’académie de Besançon, les Ceméa et la Trousse à projets ont conçu une formation pour les médiateurs qui, en mixant présentiel et distanciel, développe les capacités à animer une formation auprès des adultes. Elle est dispensée aux structures relais (type centre social) qui formeront les familles. Les territoires socialement les plus fragiles sont visés en premier lieu. La stratégie : s’appuyer sur l’existant, comme le café des parents ou le bus des Ceméa, avant de développer de nouveaux formats.