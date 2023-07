L’ESH occitane Altéal a célébré ses 60 ans le 10 juillet et a annoncé à cette occasion l’évolution de sa gouvernance, via la montée d’Habitat en région dans son capital. Ce qui doit permettre à l’organisme de logement social de maintenir son rythme de développement malgré l’accumulation des difficultés économiques, entre la crise énergétique et un taux du livret A à 3 %. L’ESH a, en outre, acté sa transformation en société à mission, alors que l’ensemble des filiales d’Habitat en région sont appelées à opérer cette mutation d'ici 2024.