"Nous allons continuer d’améliorer Parcoursup pour que les familles et les élèves aient des rendez-vous plus réguliers et si je puis dire plus humains et qu’ils n’aient pas le sentiment d’être simplement derrière une machine qui leur donne un résultat", explique Emmanuel Macron lors d’une interview le 24 juillet 2023 diffusée lors des JT de 13 heures de TF1 et France 2. Le président de la République annonce aussi une "réforme du baccalauréat, dont on a vu les limites et les difficultés", évoquant certaines épreuves qui "terminaient trop tôt" ou qui "ne donnaient pas tout à fait satisfaction". Dans cette perspective, il a demandé "pour cet été […] des changements de bon sens" à la Première ministre et au ministre de l’Éducation nationale. Il avait abordé ces sujets le 21 juillet en ouverture du premier conseil des ministres du gouvernement remanié (lire sur AEF info).