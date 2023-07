Le financement des ODD nécessiterait 3 800 milliards d’euros de plus par an alors que de nombreux pays sont aujourd'hui "confrontés à un abîme financier", pointe le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, lors du Forum politique de haut niveau sur le développement durable, le 17 juillet 2023. Il appelle donc à une forte mobilisation des Etats, qui devront venir au Sommet sur les ODD de septembre avec "des plans et des promesses clairs pour renforcer l’action jusqu’en 2030". L’UE a déjà annoncé quelques financements pour aider ses pays partenaires.