Garantie rurale, définition des projets d’envergure nationale et européenne, nouveau droit de préemption urbain… AEF info propose un récapitulatif exhaustif de la loi n°2023-630 "visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et à renforcer l’accompagnement des élus locaux", promulguée le 20 juillet 2023. Adopté par le Sénat le 16 mars puis par l’Assemblée nationale le 27 juin, le texte, à l’origine une proposition de loi sénatoriale, ne compte désormais plus que neuf articles après son examen en commission mixte paritaire le 6 juillet.