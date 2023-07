L'Afdas se dote de trois directeurs généraux adjoints

Pour faire face "à un contexte de forte croissance" (+58 % de fonds gérés entre 2020 et 2022), au développement de l’alternance et notamment aux besoins liés aux JO 2024, l’ Afdas a créé trois postes de DGA le 1er juillet 2023. La fonction de DGA délégué à l’organisation et à la transformation est occupé par Jérôme Bouron, celle de délégué à la stratégie et au développement par Amandine Mutel, et celle dédiée aux relations institutionnelles et avec les branches est assumée par Jack Aubert.