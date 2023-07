Dans la continuité du nouveau plan national 2023-2026 pour l’égalité des droits, contre la haine et les discriminations anti-LGBT qui s’articule en cinq axes stratégiques, la Dilcrah a dévoilé le 18 juillet 2023 son rapport d’activité 2022. Si ce rapport revient sur une année d’actions autour de la promotion de la diversité sur tout le territoire, la Dilcrah y souligne la montée en puissance de la formation des agents publics, essentielle pour mieux identifier et poursuivre les actes et les discours de haine et pour mieux accueillir et accompagner les victimes.