Indo-Pacifique, Europe, Afrique… Telles sont les trois zones géographiques prioritaires inscrites dans le projet de contrat d’objectifs et de performance de Campus France 2023-2025, soumis pour avis à la Commission des affaires étrangères de l’Assemblée nationale, en juillet 2023. L’agence est appelée à adapter ses prestations "en fonction des géographies" et des besoins exprimés par les ambassades. Dans leur avis, les députés soulignent l’absence de volet "moyens" dans ce document et appellent le gouvernement à ne pas revoir "à la baisse" les subventions de l’opérateur.