À l’approche du vingtième anniversaire de la loi de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, portée par Jean-Louis Borloo et adoptée le 1er août 2003, AEF info vous propose de revenir en vingt dates sur les grands faits marquants de la politique de renouvellement urbain. Création de l’Anru, enjeux financiers, déploiement des projets, écueils rencontrés, lancement du NPNRU… Les deux dernières décennies ont été jalonnées de nombreuses étapes pour les acteurs de ces politiques urbaines, qui n’ont cessé d’osciller entre ambition, volontarisme, déception et pragmatisme.