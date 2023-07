Une façon de ménager les troupes avant un nouveau tour de vis budgétaire et humain ? Alors que Bercy est le seul ministère à voir son plafond de dépenses reculer en 2024 et qu’il figure à chaque budget en tête des suppressions de postes, Gabriel Attal et Thomas Cazenave ont rendu un hommage appuyé à ses agents ce 21 juillet 2023 lors de leur passation de pouvoirs comme ministres délégués des Comptes publics. Le ministre sortant a salué un grand ministère par "le nombre et la qualité des agents qui y travaillent", leur "extraordinaire qualité", leur "incroyable dévouement" et leur "professionnalisme hors normes". Le second soulignant leur "engagement", leur "professionnalisme", leur "sens du service public", tant en administration centrale que dans les services déconcentrés. Tout en ajoutant que le PLF 2024, qui privilégiera les budgets Sécurité et Éducation, impose de "faire des choix".