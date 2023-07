L’Uncam, l’Unocam et les deux syndicats dentaires représentatifs (FSDL et CDF) ont signé ce 21 juillet 2023 une nouvelle convention régissant les relations avec les chirurgiens-dentistes pour les 5 prochaines années. Le nouveau texte conventionnel consacre une large part des 600 M€ d’investissements supplémentaires (AMO et AMC) à un renforcement de la prévention bucco-dentaire - notamment via le nouveau dispositif "générations sans caries". La direction de la Cnam et les syndicats sont aussi parvenus à un compromis de dernière minute sur la délicate question du conventionnement sélectif.