Voici une sélection d’informations en bref pour la semaine du 17 au 21 juillet 2023 :Fraudes : l’Assurance maladie déconventionne un réseau de centres de santé ophtalmologiques et dentaires ;Le Snitem appelle à une "régulation juste et proportionnée" du secteur dans le prochain PLFSS ;La HAS publie deux nouveaux guides pour favoriser l’engagement des usagers de la santé ;La commission des Affaires sociales du Sénat adopte la proposition de résolution sur les données de santé ;Report de la PPL Bien vieillir : "exaspéré", le secteur attend Aurore Bergé au tournant ;Le collectif Alerte interpelle Aurore Bergé avant l’annonce du Pacte des solidarités.