AEF info dévoile la liste des 90 directeurs départementaux et interdépartementaux de la police nationale choisis par le DGPN et le ministre de l'Intérieur. Les directeurs issus de la sécurité publique glanent la majorité des postes (81), devant la police judiciaire (4), la police aux frontières (4) et le renseignement territorial (1) - sous-représentés par rapport à leur poids dans les effectifs. Ils doivent entrer en fonction à partir du 1er septembre. "Cette prise de fonction massive va conditionner le bon démarrage de la réforme", indiquait le chef du projet de réforme Grégory-Hugues Frély, début juillet.