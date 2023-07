Pour le nouveau ministre Patrice Vergriete, le logement est "d’abord un droit" mais aussi un "immense défi"

À l’occasion de la passation de pouvoir entre Olivier Klein et Patrice Vergriete, ce vendredi 21 juillet, au lendemain du remaniement gouvernemental, le nouveau ministre délégué au logement estime que celui-ci est d’abord un droit". Mais aussi un "immense défi, pour le "quotidien des habitants, la planète et la jeunesse", face auquel "l’État n’est pas seul", souligne-t-il, les maires, les collectivités locales, les présidents d’intercommunalité "concourant largement à faire du droit au logement une réalité".

Comme le souligne avec "joie" le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu, lui-même ancien maire d’Angers, c’est un "maire qui succède à un autre maire", à la faveur de la passation de pouvoir entre Olivier Klein et Patrice Vergriete, vendredi 21 juillet 2023. Un an après son entrée au gouvernement, l’ex-maire de Clichy-sous-Bois le quitte dans le cadre du remaniement (lire sur AEF info), laissant son maroquin de ministre délégué au Logement au maire de Dunkerque. Christophe Béchu dépeint ce dernier comme "un expert de l’urbanisme et du logement". Notamment au vu de "la manière dont il a transformé Dunkerque", ville symbole de la réindustrialisation que le gouvernement entend accélérer à l’échelle nationale. Un expert dont Christophe Béchu loue "la constance de ses combats pour la mixité et l’accessibilité du territoire". Et "sa vision pas seulement urbaine, mais également intercommunale, de ces sujets".



Patrice Vergriete, lui, pousse plus loin les similitudes avec Olivier Klein, dont il "partage le destin d’enfant des milieux populaires". À sa suite, il va "porter ce beau sujet qu’est le logement". Pour le nouveau ministre, "le logement est d’abord un droit". Il est aussi un "immense défi, pour le "quotidien des habitants, la planète et la jeunesse, car le logement est synonyme d’indépendance". Le logement est également un "défi économique et juridique" de tous les jours, les maires, de Dunkerque, de Clichy-sous-Bois et d’ailleurs le savent bien. Et ce sont justement "les maires, les collectivités locales, les présidents d’intercommunalité, mobilisés au quotidien pour le logement, qui concourent largement à faire du droit au logement une réalité", souligne Patrice Vergriete. Un rôle que jouent également les "acteurs privés et publics". Aussi, "l’État n’est pas seul" pour relever les défis du logement en France, se félicite le nouveau ministre.



"Cette loi qui permettra à de nombreux Français de sortir de l’habitat indigne"

Son prédécesseur avait précisément voulu former une "union sacrée" du secteur, dans le cadre du CNR logement, dont les conclusions ont déçu la filière. Pour autant, ce CNR logement, qu’il "a fait vivre", Olivier Klein "ne le regrette pas". Le CNR a "posé les bases d’une sortie de la crise" de l’offre et de la demande solvable de logement, assure le ministre sortant. Dans ce "moment difficile" de crise, Olivier Klein a voulu "défendre la production de logements, avec le monde de la promotion" immobilière. "Malgré ce qui s’est dit" - comprendre les critiques, la déception -, les conclusions du CNR logement "n’ont pas été si terribles que ça", veut-il croire. Il en veut pour preuve "tous les SMS reçus depuis hier", lorsque l’Élysée a officialisé sa sortie du gouvernement. Accueilli favorablement par le secteur un an plus tôt, jugé sympathique et à l’écoute, Olivier Klein semblait peiner à obtenir des arbitrages en faveur du logement, notamment auprès de Bercy, selon plusieurs représentants d’organisations professionnelles du secteur, qui saluaient par ailleurs son action et sa connaissance du terrain lors des récentes violences urbaines.

"On dit parfois que je suis trop gentil. En réalité, je suis sensible, humain", se défend-il, priant par avance l’auditoire réuni dans la cour de l’hôtel de Roquelaure de l’excuser s’il "écrase une larme". Il en écrasera même plusieurs durant son discours. S’il ne part "sans doute pas avec le sentiment du devoir accompli", il a en revanche la certitude d’avoir "mis du cœur à l’ouvrage". En matière de lutte contre le sans-abrisme, d’attention portée "à chaque instant" au logement social ou encore de traitement des copropriétés dégradées. Il "sait" d’ailleurs que Patrice Vergriete "travaillera avec Christophe [Béchu] à cette loi qui permettra à de nombreux Français de sortir de l’habitat indigne [en luttant contre] les marchands de sommeil". Une allusion à la future loi promise par Emmanuel Macron, lors de son déplacement de la fin juin à Marseille (lire sur AEF info), pour exproprier plus facilement ceux qu’Olivier Klein qualifie de "Thénardier des temps modernes", à l’origine de ces "paquebots ivres" que sont des copropriétés si dégradées qu’on "ne sait comment les redresser, même avec des Orcod et des plans de sauvegarde".



Sabrina Agresti-Roubache "aura à réussir Marseille en Grand"



Olivier Klein a été "de tous les combats", salue Christophe Béchu, concédant une année "particulièrement complexe et difficile", entre l’inflation élevée, les "explosions de prix dans le domaine du logement social" et les émeutes urbaines du 27 juin au 5 juillet. Des émeutes qui ont abouti à l’un des derniers faits d’armes d’Olivier Klein, avec l’adoption par le Parlement, jeudi 20 juillet, du projet de loi d’urgence destiné à accélérer la reconstruction des bâtiments publics endommagés ou détruits par les violences urbaines (lire sur AEF info). Une adoption dont la rapidité a été saluée par le président de la République lors du Conseil des ministres de ce vendredi. Le chef de l’État a renvoyé à la rentrée "les réponses profondes aux émeutes", qui devront être humanistes.