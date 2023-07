Sur proposition du groupe LFI-Nupes, la commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale lance une mission d’information sur le financement public des écoles privées sous contrat, annonce le député Paul Vannier (LFI-Nupes, Val-d’Oise), dans un communiqué diffusé le 21 juillet 2023. Il est l’un des deux co-rapporteurs de cette mission avec Christophe Weissberg, député Renaissance des Français établis hors de France. La mission devra "mesurer le montant et l’évolution" des moyens publics et abordera "la question de la conditionnalité" de ce financement.