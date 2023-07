À la faveur du remaniement annoncé par l’Élysée le 20 juillet 2023, la secrétaire d’État à l’Économie sociale et solidaire et à la Vie associative, Marlène Schiappa, quitte le gouvernement. Le périmètre d’action d’Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des Petites et moyennes entreprises, du Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme, est de ce fait élargi à l’ESS, a-t-elle fait savoir jeudi soir.