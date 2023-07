En 2022, 14 % de la population française est en situation de privation matérielle et sociale. Cette proportion atteint son plus haut niveau depuis 2013, annonce l’Insee le 20 juillet 2023. La hausse de ce taux, qui s’élevait à 13,4 % en 2020, et 12,4 % en 2013 (première année de mesure), s’explique notamment par l’augmentation des prix de l’énergie : plus de ménages déclarent manquer d’argent pour se chauffer correctement, et le risque de privation augmente fortement dans le rural, où les dépenses en chauffage et carburants sont plus élevées.