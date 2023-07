Reprendre la main sur les administrations. C’est ce à quoi a appelé Emmanuel Macron lors de son allocution en ouverture du Conseil des ministres ce vendredi 21 juillet 2023, au lendemain du remaniement. En conclusion d’une intervention inédite de 25 minutes destinée à préciser la feuille de route du nouveau gouvernement, le chef de l’État a souligné vouloir que ce cap soit servi "avec exigence et exemplarité". "Dans le moment que vit la Nation, il est attendu des membres du gouvernement d’être à la tâche au service d’un projet collectif" et de gagner en efficacité, a-t-il insisté. Alors que le fait que "les décisions n’arrivent pas suffisamment vite dans la vie" des citoyens alimente la crise démocratique, les ministres doivent, "conformément à la Constitution", diriger leurs administrations afin de "mettre en œuvre les décisions au plus près du terrain", a martelé Emmanuel Macron.