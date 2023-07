"C’est seulement en produisant davantage, en bâtissant et consolidant cette indépendance que nous pourrons continuer d’avoir un modèle social qui est parmi les plus généreux du monde", déclare Emmanuel Macron, vendredi 21 juillet 2023, lors d'une intervention publique en ouverture du Conseil des ministres. Au lendemain du remaniement ministériel, le président de la République revient sur ses priorités et sur la méthode de gouvernance qu’il demande aux membres du gouvernement.