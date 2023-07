"La planification écologique va structurer l’agenda de la rentrée", assure Emmanuel Macron en Conseil des ministres

"La planification écologique va structurer l’agenda de rentrée", déclare Emmanuel Macron en ouvrant le Conseil des ministres ce 21 juillet, au lendemain du remaniement qui a notamment vu Sarah El Haïry succéder à Bérangère Couillard en tant que secrétaire d’État chargée de la Biodiversité. Cette planification sera ainsi présentée "dans sa complétude à la fin de l’été", alors que le Conseil de planification écologique prévu le 5 juillet a été reporté en raison des violences urbaines. Le ministre Christophe Béchu annonce, lui, qu’il engagera un "tour de France" de la planification à la rentrée.



"La planification écologique va structurer l’agenda de rentrée", prévient Emmanuel Macron en ouvrant le Conseil des ministres, vendredi 21 juillet 2023, le premier du gouvernement Borne III (lire sur AEF info).

Urgence et temps long



Cette planification écologique — rendue nécessaire parce que "les conséquences du modèle productif mondial ont déréglé la planète" — vise à répondre "à la fois à l’urgence et à la préparation du long terme". En réponse à l’urgence, le chef de l’État cite notamment la "sobriété énergétique" à laquelle le gouvernement incite depuis l’automne dernier, en répercussion de la guerre en Ukraine et de la crise énergétique qu’elle a engendrée. "Nous allons continuer d’avancer sur ce volet", explique Emmanuel Macron (lire sur AEF info).



Il ajoute que durant ces 100 derniers jours, le plan eau a été annoncé, lequel a "permis de premières décisions et de préparer l’été", saison dont la sécheresse sera un "élément décisif". L’an dernier, la France a connu un été atypique marqué par trois vagues de chaleur et une sécheresse historique qui s’est prolongée tout l’hiver. En conséquence, les nappes phréatiques se sont mal rechargées, le BRGM qualifiant la situation de "peu satisfaisante" au 1er juillet, avec 68 % des niveaux "sous les normales mensuelles de juin". Le président appelle donc ses ministres à "accompagner" ces prochaines semaines "les territoires les plus fragilisés" et les agriculteurs "qui cumulent des difficultés" — sécheresse, attaques de mildiou, etc.



Quant à la "transition de notre modèle", il rappelle que "trois textes importants" ont été votés ces derniers mois ou sont sur le point de l’être : sur l’accélération du déploiement des énergies renouvelables, l’accélération du nucléaire ou encore sur le verdissement de l’industrie, un texte encore en cours de discussion à l’Assemblée nationale. "Nous avançons à marche forcée", se félicite le chef de l’État, et ce, alors que le Haut Conseil pour le climat vient de l’exhorter à accélérer la décarbonation via des actions "correctrices rapides et en profondeur" et à engager le pays dans une "adaptation transformationnelle" tandis qu’un réchauffement de +2 °C à l’horizon 2030 dans le pays est "pratiquement inévitable" (lire sur AEF info).

La "complétude" de la planification "à la fin de l’été"



Alors que le Conseil de planification écologique de juillet — prévu le 5 — a été annulé en raison des violences urbaines engendrées par la mort du jeune Nahel le 27 juin, tué par un policier à Nanterre, Emmanuel Macron assure qu’il présentera avec la Première ministre la planification écologique "dans sa complétude" à "la fin de l’été".



Cette présentation viendra donner de la "visibilité", tant "en termes de changements que d’investissements", que nombre de think tanks mais également le Haut Conseil pour le climat espèrent voir programmés de manière pluriannuelle. Pour l’heure, le gouvernement a apporté quelques précisions en matière de financement public, mais seulement pour l’année 2024 (lire sur AEF info).

"Être ministre, ce n’est pas parler dans le poste !"

Ce discours est aussi pour le chef de l’État l’occasion d’exposer ses attentes vis-à-vis de sa nouvelle équipe gouvernementale : qu’ils servent "avec exigence et exemplarité" et soient "à la tâche au service d’un projet collectif". Il attend surtout "de l’efficacité", déplorant que la crise démocratique actuelle trouve sa source dans des décisions qui "n’arrivent pas suffisamment vite dans la vie de nos compatriotes". Or, après des mois voire des années d’attente, "les gens ont perdu le fil et la confiance".



Cette efficacité de l’action "suppose, conformément à la Constitution, que les ministres dirigent leurs administrations. Être ministre ce n’est pas parler dans le poste !", insiste Emmanuel Macron, mais "mettre en œuvre" les décisions en dirigeant "les administrations jusqu’au plus près du terrain".

Pour "remettre de la décision au niveau local", le chef de l’État compte d’ailleurs "poursuivre avec ardeur le Conseil national de la refondation sur beaucoup de chantiers ministériels", intimant aux ministres de donner "des orientations claires" puis de "laisser les gens faire avec intelligence et souplesse. C’est cette méthode que j’attends de vous."

"Faire en sorte que la planification s’incarne"



Quelques heures plus tôt, le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires semblait avoir anticipé ces attentes, annonçant engager à la rentrée "un tour de France des territoires pour porter l’exigence de la planification au travers de COP régionales". Christophe Béchu souhaite faire en sorte "que tout cela puisse se décliner dans les bassins de vie".

"L’ambition globale" pour son pôle ministériel "sera bien de sonner la mobilisation pour faire en sorte que la planification s’incarne", poursuit-il, "qu’elle se déploie et qu’elle permette d’en mesurer les effets concrets". Et le ministre de citer pêle-mêle "la poursuite" du plan eau et du plan forêt, "l’accélération" sur l’économie circulaire, "l’augmentation" du Fonds vert (passant de 2 Md€ à 2,5 Md€), la formation des élus aux enjeux de la transition écologique, et "bien sûr" la stratégie d’adaptation au changement climatique "avant la fin de l’année". "Tout cela avec concertation, méthode, pragmatisme et travail. Voilà ce qui nous attend."

L’écologie, "combat permanent"



"L’écologie, c’est un combat permanent et cette tâche est immense", prévient de son côté Bérangère Couillard à celle qui lui succède, Sarah El Haïry, nommée la veille secrétaire d’État chargée de la biodiversité (lire sur AEF info). "Mais quelle belle mission !" poursuit-elle, citant les sujets de biodiversité terrestre et marine, celui, "complexe", de la chasse, également le sujet de l’eau et de la sécheresse. "Notre biodiversité est en danger", avertit encore celle qui quitte le ministère pour devenir ministre déléguée chargée de l’Égalité femmes-hommes et de la Lutte contre les discriminations. "Elle s’érode chaque jour un peu plus", et l’Office français de la biodiversité vient de rappeler que l’état des habitats naturels et de nombreuses espèces reste "préoccupant" dans le pays (lire sur AEF info).

En réponse, brève car pressée par l’imminence du Conseil des ministres, Sarah El Haïry s’est dite prête à s’attaquer au "défi de notre siècle, celui de la préservation de la biodiversité". "Ce sera un engagement au quotidien", dit-elle, "pour les Français, pour léguer à leurs enfants la plus belle des diversités, des biodiversités et surtout, la plus belle des planètes".