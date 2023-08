Christophe Déal est nommé directeur de projet chargé de la coordination des directions et services relevant du ministère de la Justice pour la préparation et le déroulement des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, par arrêté paru au Journal officiel le 21 juillet 2023. D’abord rattaché au ministère de la Défense, il rejoint à partir de 2014 la place Vendôme, où il travaillait dernièrement au service des ressources humaines du secrétariat général.