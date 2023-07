La passation de pouvoir, ce vendredi 21 juillet 2023 - entre l’ancien et le nouveau ministre de la Santé et de la Prévention a permis notamment à François Braun et Aurélien Rousseau d’exposer brièvement leur vision des priorités du ministère pour poursuivre la transformation du système de santé. Le nouveau ministre a notamment insisté sur la nécessité d’entrer dans le "temps des preuves" et de poursuivre, au-delà des urgences immédiates, le virage en profondeur vers un modèle plus axé sur la prévention.