Plus du trois quarts des actifs se disent prêts suivre une formation "courte en distanciel" selon un sondage Odoxa réalisé pour le Groupe 39, un acteur majeur de la formation, et l’institut Odoxa. Les résultats de l’enquête publiée le 20 juillet 2023 illustrent le bon niveau d’adhésion des travailleurs français au dispositif de formation à distance. Une formule d’apprentissage en plein essor depuis la crise sanitaire, qui semble rencontrer un franc succès auprès des jeunes actifs, entre 25 et 34 ans. Et, dans une moindre mesure pour les reconversions professionnelles.