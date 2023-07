SANTÉ EAU. Le décret du 20 juillet 2023 crée un traitement de données à caractère personnel dénommé "Aqua-SISE" mis en œuvre dans le cadre du pilotage et de la gestion du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine, des eaux de loisirs (eaux de piscine, eaux de baignade artificielle et eaux de baignade naturelle) et des eaux minérales naturelles utilisées à des fins thérapeutiques dans les établissements thermaux. Il détermine les finalités du traitement,...