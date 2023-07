En 2022-2023, 160 M€ ont été récoltés auprès d’1,8 million d’étudiants, au titre de la contribution de vie étudiante et de campus (CVEC), annonce le Cnous, dans un communiqué le 21 juillet 2023. Pour rappel, ce dernier est chargé de la collecte de cette taxe affectée. Le montant récolté est en hausse de 6,9 %, par rapport à la campagne 2021-2022, qui avait permis de rassembler 149 M€ (lire sur AEF info). Entre ces deux années universitaires, la CVEC était passée de 92 à 95 € (+3,3 %), la taxe étant indexée sur l’inflation. Au total, 636 établissements d’enseignement supérieur recevront 85 % de la somme récoltée en 2022-2023 (136 M€) tandis que les Crous en toucheront 15 % (24 M€). Le Cnous précise que "l’an passé, 29 % des projets des Crous financés par la CVEC concernaient l’accueil des étudiants, 23 % les actions sociales et 17 % la santé. Venaient ensuite la culture avec 14 % et le sport avec 12 %".