"Bien que toujours opposés à l’ajout d’une 4e année à l’internat de médecine générale", l’Anemf, l’Isnar-IMG et l’Isni, demandent que la nouvelle maquette soit "a minima guidée par des intérêts pédagogiques", dans un communiqué de presse le 21 juillet 2023. Les organisations d’étudiants et d’internes défendent ainsi "l’instauration d’un stage libre de six mois ajustable au projet professionnel de chaque interne, grâce au couplage du stage en santé de la femme et celui en santé de l’enfant". Ce couplage est déjà appliqué "dans un certain nombre de subdivisions dans lesquelles cette opportunité est plébiscitée par les internes. Un tel terrain de stage, auquel s’ajoutent les deux semestres ambulatoires au cours desquels les internes apprennent également la santé de l’enfant, leur suffisent à acquérir les compétences nécessaires à la prise en charge pédiatrique en ambulatoire".