En 2021, pour les pères en couple et éligibles, 91 % des fonctionnaires et agents titulaires d’un CDI dans le secteur public ont bénéficié d’un congé de paternité. Selon l’étude de la Drees publiée le 20 juillet 2023, le recours au congé de paternité gagne ainsi du terrain pour tous les statuts d’emploi, surtout pour les indépendants. Pour autant, si la proportion de congés paternité reste importante dans le secteur privé (82 %), elle l’est encore plus dans le public (91 %). "Dans la [FPE] comme dans plusieurs entreprises ou établissements publics, les pères bénéficient d’une indemnisation complète, même si leur salaire dépasse le plafond. Dans la FPT ou la FPH, les règles sont fixées par la collectivité ou l’établissement", analyse la Drees, qui explique aussi la hausse du recours au congé paternité par la réforme de juillet 2021 qui allonge la durée du congé à 14 jours.