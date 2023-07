"Remettre le respect de l’autorité et les savoirs fondamentaux au cœur de l’école" ; "garantir que chaque élève aura chaque jour de l’année un professeur face à lui" ; faire de l’école "un lieu où chaque enfant peut être heureux". Ce sont les trois priorités affichées par Gabriel Attal, nouveau ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse (lire sur AEF info), dans la soirée du 20 juillet 2023 lors de la passation des pouvoirs avec Pap Ndiaye. Il annonce "sa méthode" et par exemple il prévoit de délocaliser son équipe une fois par mois pendant trois jours dans un établissement scolaire.