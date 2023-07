Affichage environnemental : une pétition soutenue par 40 association remise à Bérangère Couillard

Une quarantaine d’ONG dont le Réseau action climat, FNE et le réseau collectif de marques "En Vérité", ont remis, jeudi 22 juin 2023, une pétition à la secrétaire d’État à l’Écologie Bérangère Couillard pour solliciter la mise en place d’un affichage environnemental. La pétition, soutenue par 85 000 personnes, demande notamment un affichage "compréhensible", prenant en compte le mode d’élevage et les critères de changement climatique et de biodiversité. "Nous exigeons également que cet affichage différencie les produits de différentes catégories mais également au sein d’une même catégorie", précise Emma Dahan de FNE. En mars dernier (lire sur AEF info), le gouvernement avait dévoilé la méthode de calcul, fondé sur 16 critères, retenue pour l’affichage environnemental. Ce dernier, prévu par l’article 2 de la loi climat et résilience, doit être déployé en 2024.