Sarah El Haïry est nommée secrétaire d’État chargée de la Biodiversité

Sarah El Haïry, précédemment secrétaire d’État auprès du ministre des Armées chargée de la Jeunesse et du Service national universel, est nommée secrétaire d’État chargée de la Biodiversité à la faveur d’un remaniement ministériel jeudi 20 juillet 2023. Elle succède à Bérangère Couillard, en poste depuis juillet 2022 et nommée ministre déléguée chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations.