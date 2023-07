Fadila Khattabi est élue présidente de la commission des Affaires sociales de l’Assemblée nationale

La députée Fadila Khattabi (LREM, Côte-d’Or) a été élue ce mercredi 22 juillet 2020 présidente de la commission des Affaires sociales de l’Assemblée nationale. Elle succède à Brigitte Bourguignon, nommée ministre déléguée à l’autonomie auprès du ministre des Solidarités et de la Santé. Âgée de 58 ans, Fadila Khattabi est enseignante en anglais. Elle a été élue au conseil régional de Bourgogne-Franche Comté en 2004 et a été réélue en 2010. Lors des élections législatives françaises de 2017, elle est élue au second tour avec 65,31 % des voix exprimées (face à son adversaire du Front national Jean-François Bathelier). Elle occupait déjà la fonction de vice-présidente de la commission. Depuis le 17 octobre 2017, elle préside enfin le groupe d’amitié France-Algérie à l’Assemblée.