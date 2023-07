Le vice-président de la Commission européenne et artisan du Pacte vert, Frans Timmermans, a annoncé jeudi 20 juillet 2023 son intention de quitter son mandat pour préparer les élections législatives anticipées aux Pays-Bas, convoquées le 22 novembre par le Premier ministre libéral Mark Rutte. Membre du parti travailliste, ancien ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas (2012-2014), commissaire européen depuis 2014, Frans Timmermans entend être tête de liste d'une coalition rassemblant les travaillistes et les verts. Son départ laisse le poste de vice-président de la Commission vacant, à quelques mois de la COP 28 et des élections européennes de juin 2024. Le commissaire s’était illustré ces dernières semaines en défendant le projet de règlement sur la restauration de la nature, vivement attaqué par une coalition de la droite et de l’extrême-droite au Parlement européen (lire sur AEF info).