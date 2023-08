Près de trois quarts des 49 000 mis en cause pour trafic de stupéfiants en 2022 sont regroupés dans 1 % des communes, dévoile une note du SSMSI, mise en ligne mercredi 19 juillet 2023. Proportionnellement au poids de leur population résidente, ce sont les petites et moyennes villes qui sont les plus touchées par les trafics. En 2022, parmi les 35 unités urbaines pour lesquelles on dénombre plus de 3 mis en cause pour trafic de drogues sur 1 000 personnes, 34 comptent moins de 100 000 habitants. En valeur absolue, les grands centres urbains concentrent cependant 65 % des mis en cause.