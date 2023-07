France compétences a validé plusieurs formations déposées par la branche professionnelle des entreprises de prévention et de sécurité, mardi 18 juillet 2023. Le TFP (titre à finalité professionnelle) d’agent cynotechnique en détection des explosifs, activité encadrée par la loi "sécurité globale" de 2021 (lire sur AEF info), est enregistré au RNCP pour une durée de trois ans. Par ailleurs, une CCC (certification de compétences complémentaires) "compléter sa pratique de l’activité de sécurité des grands évènements pour exercer l’activité d’agent de prévention et de sécurité" est enregistrée au répertoire spécifique pour trois ans. Elle permettra aux titulaires du CQP PSGE, formation allégée pour les JOP, de poursuivre leur parcours dans le secteur de la sécurité (lire sur AEF info). Enfin, la CCC "assurer la protection de site sensible" est renouvelée pour deux ans (lire sur AEF info).