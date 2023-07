Olivier Dussopt reste ministre du Travail, du Plein-emploi et de l’Insertion au sein du gouvernement d’Élisabeth Borne dont la composition a été remaniée pour la troisième fois, jeudi 20 juillet 2023. Carole Grandjean est également maintenue à son poste de ministre déléguée chargée de l’Enseignement et de la Formation professionnels. Elle demeure sous une cotutelle partagée entre Olivier Dussopt et, désormais, Gabriel Attal qui quitte le ministère délégué aux Comptes publics pour succéder à Pap Ndiaye au ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse.