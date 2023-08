Il y a une "relative sous-utilisation des données de la DSN à des fins de pilotage des politiques publiques", observent Irina Schapira de l’Igas et les membres de l’Inspection générale de l’Insee, François Brunet et Nicole Roth, dans un rapport publié fin juin 2023. Pour remédier à cette situation et relancer cet outil de pilotage des politiques d’emploi, de formation professionnelle ou de travail, les inspecteurs préconisent la création d’une cellule ad hoc auprès de la direction de la Dares, afin d’accompagner les utilisateurs des données de la DSN.