"Le collectif Labos 1point5 s’est construit dans un contexte de montée en puissance de la question climatique au sein de la recherche et a été précurseur", déclare Tamara Ben Ari qui dresse dans un entretien à AEF info le 19 juillet 2023 le bilan des quatre années du collectif qu’elle a cofondé en 2019 et dont elle quitte la direction dans le courant de l’été. Depuis ce lancement, plus d’un tiers des laboratoires de recherche en France est entré dans une démarche de prise en compte de ses émissions carbone. Le collectif, qui s’appuie aussi sur un groupement de recherche, "a créé le potentiel d’une transformation", fait valoir Tamara Ben Ari. Selon elle, "tarde encore à émerger un travail de remise en question plus profond qui donnerait les moyens de créer des connaissances de façon beaucoup plus libre et sobre".