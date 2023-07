Après plus de quatre mois de négociations, le premier syndicat de chirurgiens-dentistes - la FSDL - indique dans un bref communiqué son intention d’apposer sa signature au nouveau projet de convention dentaire présenté en début de semaine par la direction de la Cnam. De par sa représentativité au sein de la profession (45 % aux dernières élections URPS), cette signature de la FSDL devrait entériner l’adoption du projet de convention - et ce quelle que soit la réponse de l’autre principal syndicat, les CDF, qui soit se prononcer d’ici demain. Déplorant des discussions ''malheureusement non exhaustives'' et le parasitage des discussions par les annonces de la DSS sur le ticket modérateur (sur AEF info), la FSDL se félicite toutefois d’avoir été ''écoutée et entendue'' par la direction de la Cnam concernant la priorité à accorder à la prévention bucco-dentaire.