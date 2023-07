Plus d’une personne sur trois s'étant déplacée pour rencontrer un agent dans le bus France Services qui sillonne l’Yonne, repart sans avoir réglé son problème. C’est ce qu’indique la chambre régionale des comptes dans le rapport d’observations définitives relatif au contrôle de gestion et des comptes du département de l’Yonne, publié fin juin. La CRC préconise notamment "de mettre en place un suivi des publics cibles et des flux croisés d’usagers entre le bus et ses unités territoriales sociales (UTS)" pour s’assurer que les usagers reçoivent l’aide dont ils ont besoin.