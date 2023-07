Directeur du cabinet de la Première ministre durant un peu plus d’un an, de mai 2022 au 1er juillet 2023, Aurélien Rousseau succède ce jeudi 20 juillet à François Braun à la tête du ministère de la Santé, indique un communiqué de l’Élysée. Ce conseiller d’État qui fût directeur de l’ARS d’Île-de-France entre 2018 et 2021, était annoncé comme devant rejoindre un poste de direction à la Caisse des dépôts. Aurélien Rousseau remplace François Braun, ancien chef des urgences du CHR de Metz Thionville et porte-parole d’Emmanuel Macron sur les questions de santé lors de la présidentielle de 2022.