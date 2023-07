Dans leur rapport d’information sur "les dépenses fiscales et budgétaires en faveur du logement et de l’accession à la propriété", déposé le 20 juillet 2023, les députés Charles de Courson (Liot, Marne) et Daniel Labaronne (Renaissance, Indre-et-Loire) préconisent de "rendre obligatoire le choix entre l’avantage fiscal des parents et le bénéfice des APL pour leurs enfants étudiants". Une mesure qu’ils comptent faire adopter via un amendement au PLF 2024, confirme à AEF info Daniel Lebaronne. "Il est aujourd’hui contestable que les étudiants, dont les parents ont des revenus confortables et les soutiennent financièrement, bénéficient des APL tout en permettant à leurs parents de bénéficier d’un avantage fiscal", écrivent-ils dans leur rapport. Avec ce droit d’option l’État pourrait réaliser 120 M€ d’économies, d’après un rapport de la Cour des comptes de 2015 cité par les deux députés.