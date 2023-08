Voici, en bref, une sélection d’actualités récentes relatives aux technologies et services de sécurité :Atos prévoit de céder ses activités historiques d’infogérance et de se recentrer sur ses activités de cybersécurité et de big data sous le nom Eviden ;Thales remporte des contrats pour la cybersécurité du programme Galileo ;Sopra Steria et Idemia décrochent un marché de refonte du Faed ;Rivolier et Shark Robotics vont fournir des dispositifs d’interception de véhicules à la gendarmerie, à la police et aux douanes ;La Guardia Cybersecurity School et le Comcybergend signent un partenariat.