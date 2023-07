Les députés ont poursuivi, mercredi 19, jeudi 20 et ce vendredi 21 juillet, les discussions sur le projet de loi sur l’industrie verte, examinant notamment les modalités de la consultation du public, la sortie du statut de déchets de certains résidus ou encore l’installation des sites de compensation et de renaturation. Les débats se poursuivent autour des questions de financement de la loi, et devraient se terminer dans la soirée.